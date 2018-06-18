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أضرار كارثية في مرفأ رأس لانوف

الجيش الليبي يدمر آليات القوات المهاجمة لـ«الهلال» النفطي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018

طرابلس (وكالات)

نفّذ سلاح الجو الليبي، ضربات جوية ناجحة على مواقع وتمركزات القوات التي نفذت الهجوم على منطقة الهلال النفطي الليبي، وذلك في محيط منطقة الهلال النفطي.

ونشرت «شعبة الإعلام الحربي» التابعة للجيش الليبي فيديوهات تظهر انفجارات في مخازن للذخيرة تابعة «للقوات المعادية» وسط أصوات تحليق الطيران الكثيف.

وكشف مصدر عسكري أن الضربات الجوية لم تقتصر على تدمير مخازن الذخيرة، بل تمكنت أيضاً من تدمير دبابات وآليات أخرى.

وأوضح المصدر العسكري أن العملية الجوية التي أعلن الجيش عن انطلاقها مساء السبت جاءت «لملاحقة فلول القوات المهاجمة حول منطقة الهلال سيما جنوبه في عرض الصحراء»، مؤكداً إصابة قيادات كبيرة من بينها أحمد التاجوري، وهو قائد في منظمة «سرايا الدفاع عن بنغازي» الإرهابية خلال القصف الجوي.

من جهتها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حدوث أضرار كارثية في مرفأ رأس لانوف بعد الهجوم المسلح الذي وقع بمنطقة الهلال النفطي يوم الخميس الماضي. ... المزيد
     
 