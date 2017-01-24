«دوكاب» تفتتح مختبراً متطوراً لقياس أداء الكابلات في مقاومة الحرائق

دبي (الاتحاد)

افتتحت «دوكاب» لصناعة الكابلات الكهربائية عالية الجودة ومنتجات الكابلات، مختبراً جديداً صمم وفق أعلى المعايير العالمية لإجراء الاختبارات المعنية بأداء الكابلات خلال الحرائق، خاصة مجموعة كابلاتها المقاومة للاشتعال «FlamBICC» وفقاً لمعيار «BS EN/‏‏IEC»، وكابلات «NuBICC» المطورة خصيصاً للعمل في قطاع توليد الطاقة النووية والمختبرة وفقاً للمعايير الدولية «IEEE».

ووفقاً لهيئات الدفاع المدني و«دوكاب»، يمكن تجنب خسائر كبرى في الأرواح والممتلكات عن طريق استبعاد الكابلات غير المعتمدة وغير المتوافقة مع مواصفات الجودة والأمان، التي تفرز الغازات السامة مع الدخان الأسود المتصاعد الذي يحجب الرؤية في حال حدوث حريق.

ومن هذا المنطلق، تلتزم «دوكاب» بالعمل جنباً إلى جنب مع قطاع البناء والتشييد بما يضمن اعتماد ومطابقة الكابلات والمستلزمات للمعايير العالمية الصارمة في الممارسة والتطبيق، ما يقلل المخاطر التي قد تنشأ على الأرواح والممتلكات. وتفخر الشركة بإنتاج وإنجاز اعتمادات مستقلة من الدفاع المدني في الإمارات وهيئة المطافئ في هونج كونج، فضلاً عن اعتمادات عالمية أخرى لمعايير «LPCB & BASEC».

وتخضع جميع كابلات «دوكاب» لاختبار مكثف في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والاعتماد من قبل المعايير البريطانية «LPCB & BASEC» المستقلة لمطابقة أحدث المعايير العالمية «BS EN» و«IEC» و«IEEE»، فضلاً عن كود التطبيق الحالي.وتم تجهيز مختبر الحرائق الجديد بأحدث التقنيات، ويقوم على إدارته وتشغيله فريق عمل مدرب ومؤهل وفق أعلى المستويات العالمية، ويوفر مختلف اختبارات الحرائق والأدخنة بما يتوافق مع كود التطبيق «BS8519».

وأصبح اختبار «BS EN 50399» مطلباً جديداً لمطابقة (اللائحة التنظيمية لمنتجات البناء) من أجل تقييم أداء الكابل ورد فعله للحريق، والذي سيكون إلزامياً في أنحاء أوروبا بحلول الأول من يوليو 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «دوكاب» محمد عبدالرحمن المطوع: «سيقوم مختبرنا الحديث باختبار مجموعة كابلات دوكاب FlamBICC كافة، بما يضمن تصرف جميع المواد المستخدمة على النحو المتوقع في حالة نشوب حريق. وأصبح من الضروري الحصول على أكبر قدر ممكن من الوقت من أجل عملية إخلاء آمنة في حال حدوث حريق حقيقي».