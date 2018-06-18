«جنيف لحقوق الإنسان» يدعو لحماية المرأة في مناطق النزاع

جنيف (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، أن العنف الجنسي ضد المرأة ينتشر في العديد من المجتمعات حول العالم لأسباب بعضها يسمح لمرتكبيه بالهروب من العقاب. وطالب في بيان أصدره المركز بمناسبة «اليوم الدولي للتخلص من العنف الجنسي في حالات النزاع»، الجهات الدولية المعنية بالعمل الجاد للحد من ويلات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم. و‬طرح ‬أمثلة ‬في ‬هذا ‬الشأن ‬من ‬ليبيريا ‬إلى ‬نيبال ‬وكولومبيا ‬وفلسطين، ‬والعديد ‬من ‬البلدان ‬الأخرى ‬التي ‬خضعت ‬للنزاع ‬والعنف، و‬أظهرت ‬النساء ‬خلالها قوة ‬عظيمة ‬وقيادة ‬عندما ‬واجهن ‬الشدائد. وشدد على أنه حان الوقت للاعتراف بالقيمة الحقيقية للمرأة، وتغيير بعض وجهات النظر بشكل جذري، كتصوير المرأة على أنها ضحية ضعيفة، والاعتراف بها كفاعلة رئيسة في صنع السلام وبنائه.‏‭

‬وأشار إلى ‬أنه «من ‬الضروري ‬اتخاذ ‬خطوات ‬نحو ‬تغيير ‬الوضع ‬الراهن ‬وإدماج ‬المرأة ‬في ‬إدارة ‬النزاعات، ‬وكذلك ‬في ‬عمليات ‬بناء ‬السلام. ‬وبالمثل، ‬إدراج ‬القائدات ‬في ‬العمليات ‬العسكرية، ‬بما ‬أن ‬المرأة ‬تشكل ‬جزءاً ‬لا ‬يتجزأ ‬من ‬الأمن ‬الشامل، ‬وتشكل ‬عناصر ‬تحفيزية ‬مهمة ‬للتغيير ‬لأنها ‬تتحدى ‬موضوع ‬الإفلات ‬من ‬العقاب، ‬وتسعى ‬لتحقيق ‬العدالة ‬في ‬سياقات ‬ما ‬بعد ‬النزاع». كما أشار ‬إلى ‬أن ‬هناك ‬حاجة ‬إلى ‬بذل ‬جهود ‬متضافرة ‬من ‬أجل ‬مساعدة ‬ضحايا ‬الاعتداء ‬الجنسي ‬على ‬طي ‬هذه ‬الصفحة ‬من ‬حياتهم‭.