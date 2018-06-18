52 قتيلاً موالياً للأسد بغارة «مجهولة» قرب حدود العراق

عواصم (وكالات)
سقط 52 قتيلاً من ميليشيات متحالفة مع نظام الأسد، بينهم 30 مقاتلاً عراقياً وجنود سوريون وعناصر من «حزب الله»، بضربة نفذتها ليل الأحد-الإثنين مقاتلات «مجهولة» مستهدفة رتلاً عسكرياً خلال توقفه عند نقطة لقوات النظام وحلفائها في بلدة الهري بناحية البوكمال في محافظة دير الزور، بينما سارعت دمشق و«الحشد الشعبي» إلى اتهام التحالف الدولي المناهض لـ«داعش» بشن الغارة الأمر الذي نفاه الأخير مؤكداً أنه «لم ينفذ أي من أعضائه ضربات» بالمنطقة المستهدفة. وقال قيادي «غير سوري» في التحالف العسكري الذي يدعم الأسد، إن «طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها أميركية قصفت نقاطاً للفصائل العراقية» بين البوكمال والتنف، إضافة لمواقع عسكرية سورية. في حين أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» العراقية أن «القصف الأميركي» على الحدود العراقية مع سوريا، أدى إلى قتل 22 من أفرادها وإصابة 12 آخرين، مضيفة في بيان «في الساعة 22 من مساء الأحد... قامت طائرة أميركية بضرب مقر ثابت لقطعات الحشد من لوائي 45 و46 المدافعة عن الشريط الحدودي، بصاروخين مسيرين، ما أدى إلى سقوط الضحايا».
وتُشكل محافظة دير الزور مثالاً على تعقيدات النزاع السوري، حيث تجري عمليات عسكرية تنفذها أطراف عدة ضد «داعش»، كما تحلق في أجوائها طائرات لقوى متنوعة تدعم العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي. وأفاد المرصد السوري الحقوقي بأن حصيلة قتلى الغارة بلغت «52 بينهم 30 مقاتلاً عراقياً على الأقل و16 من الجنسية السورية» بينهم عناصر من الجيش والمجموعات الموالية له، وذلك بعد حصيلة أولية أفادت بمقتل 38 مسلحاً موالياً للنظام. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الغارة استهدفت رتلاً عسكرياً خلال توقفه عند نقطة تابعة لقوات النظام وحلفائها في بلدة الهري الواقعة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي والمحاذية للحدود العراقية. وأسفرت الضربة عن إصابة آخرين، وفق عبد الرحمن الذي أفاد عن نقل «البعض منهم إلى مدينة البوكمال القريبة وآخرين إلى العراق» المجاور. وأكد مراسلون في مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار العراقية، وصول جثث 3 قتلى من شرق سوريا، ينتمون الى كتائب «حزب الله» العراقي.
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