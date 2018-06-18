محكمة عراقية تقضي بـ«تفريق» سيدة عن زوجها «الداعشي»



تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018 أربيل (وكالات) أعلن مصدر قضائي بمحافظة ديالى، حصول زوجة أحد عناصر تنظيم «داعش» على حكم قضائي بالتفريق عنه (طلاق) بالاعتماد على تشريعات صدرت في عهد النظام السابق. وأبلغ القاضي موقع «شفق نيوز»، بأن «الإرهابي فر مع (دواعش) عندما كان التنظيم يسيطر على مناطق في جبال حمرين» مبيناً أن «المحكمة استندت في حكمها، إلى تشريع صدر خلال عهد نظام صدام يمكنها من اتخاذ قرارات من هذا القبيل». ويقضي قرار «مجلس قيادة الثورة» المنحل رقم 1529 والذي يعود إلى 1985، بـ«يتم التفريق بطلب من زوجة، كل من يفر إلى العدو، ويعد هذا النوع من الانفصال تفريقاً للضرر» وينص القانون على «جواز طلب الانفصال بين الزوجين في حالة انتماء أحدهما إلى منظمة إرهابية أو أي عدو للبلاد، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق بين الزوجين مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية». وتحتجز الأجهزة الأمنية العراقية المئات من أسر عناصر «داعش»، وتؤكد تعاون بعض العوائل والزوجات في التحقيقات التي جرت معهن، والتي مكنت في بعض الأحيان، من الوصول إلى معلومات «مهمة وأكثر دقة» عن التنظيم الإرهابي.