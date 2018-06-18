مباحثات عسكرية بين العراق والتحالف الدولي



تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018 بغداد (وكالات) أفادت مصادر أمنية عراقية بأن قيادات عسكرية وأمنية عراقية اجتمعت مع قيادات في قوات التحالف الدولي على الحدود العراقية السورية غربي محافظة الأنبار غرب البلاد. وذكرت المصادر نفسها أن قوات التحالف عقدت اجتماعاً عند الحدود العراقية السورية، بحضور قائد عمليات الجزيرة في الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي مع قيادات عسكرية من حرس حدود الأنبار المنطقة الثانية، وعدد من قيادات الجيش المنتشرة في مدن الأنبار، من دون أن تكشف تفاصيل أخرى عن الاجتماع، لكنها ذكرت أنه الأول من نوعه منذ تحرير مناطق الأنبار من سيطرة تنظيم «داعش» العام الماضي.