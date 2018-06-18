بغداد (وكالات)

أقدم عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي أمس، على إعدام 6 أشخاص، بينهم اثنان من ميليشيا «الحشد العشائري»، بعد ساعات من اختطافهم في كمين جنوب مدينة الموصل. وقال النقيب في جهاز الرد السريع عبدالخالق العيفان إن «عناصر من التنظيم الإرهابي، متنكّرين بالزي العسكري للجيش العراقي الرسمي، أقامت حاجزاً وهمياً على الطريق البري الخارجي الرابط بين قرية عين العذاب بقضاء الشرقاط، وقرية جزيرة الحضر جنوب مدينة الموصل». وتابع العيفان أن «عناصر التنظيم دققت في الأوراق الثبوتية لأصحاب المركبات، في سبيل الوصول إلى منتسبين في القوات الأمنية أو شخصيات هامة». وأضاف أن الإرهابيين استطاعوا الإيقاع بأربعة مدنيين يعملون بأعمال حرة، واثنين من «الحشد العشائري»، بفخهم، ومن ثم اختطافهم، وقتلهم بعد ساعات من ذلك، وإلقاء جثثهم في منطقة صحراوية.

من جهة أخرى، كشف عدي الخدران قائممقام قضاء الخالص بمحافظة ديالى، مقتل 3 من سائقي الشاحنات وخطف 7 مدنيين، بهجوم مسلح شنه «داعش» على طريق كركوك بغداد قرب منطقة انجانة شمال قضاء الخالص، مضيفاً أن 5 من المختطفين ينتمون لعائلة واحدة. وأضاف الخدران أن «مصير المختطفين لا يزال مجهولاً». وأضاف أن عناصر التنظيم الإرهابي، سيطروا لبعض الوقت، على طريق تكريت-طوزخورماتو قرب منطقة انجانة وبابلان بمنطقة جبال حمرين.