تونسيون يدعون لرفع دعوى لمحاكمة «الحمدين» والقرضاوي

ساسي جبيل (تونس)

طالب محامون وحقوقيون تونسيون فتح ملف الفضائح القطرية في تونس والجرائم المتعددة التي جرت باسم «الربيع العربي» ودور قطر فيها، وجهودها لإعادة المخربين من تجار الدين إلى البلاد، وتمويل حملاتهم الانتخابية، ودعمهم على كل الواجهات والمستويات من أجل تقويتهم والقضاء على أسس الدولة الوطنية وزرع بذور الإرهاب وتسفير الشبان إلى بؤر التوتر لمحاولة خلق هيكل تجنيد متكون من الإرهابيين والمجرمين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدوه بحضور العديد من المنظمات والأحزاب، في مدينة سوسة الساحلية، وسط شرقي البلاد.

وأكد الحاضرون أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم ويوسف القرضاوي أقروا بالجرائم التي وقعت في تونس وسقوط ضحايا نتيجة دعمهم للتطورات وأعمال العنف في البلاد وهو ما يستوجب محاسبتهم.

وأشاروا إلى أنه سيتم رفع دعوى أمام القضاء التونسي لا تقف عند التمويل المالي القطري لأحزاب الإسلام السياسي، بل تتضمن اتهامات حول دور قطر عبر جمعياتها الخيرية وعبر تحريض بوق الفتن «الجزيرة» على الفوضى والعبث والتشكيك في كل ما هو وطني بما في ذلك السيادة التونسية والاستقلال، وتسهيل سفر المقاتلين التونسيين وحتى المقاتلات بل جاريات ما سمي «جهاد النكاح» في صفوف «داعش» الإرهابي.

وكانت الصحف التونسية قد أكدت أن «ملف تمويل قطر لقوى الإسلام السياسي في تونس تتقدمها حركة النهضة سيجد طريقه ولا شك نحو القضاء» مشيرة إلى أن الحزب الدستوري الحر أعلن أنه أودع شكوى لدى وكيل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بفتح تحقيق جزائي ضد حزب حركة النهضة وكل من سيكشف عنه البحث فيما نسب إليهم من اتهامات بتلقي تمويل من دولة قطر.