«مسارات إبداعية» تسدل ستارها بعد إضاءات فنية فريدة

أبوظبي (الاتحاد)
اختُتمت هذا الأسبوع، فعاليات المعرض الثاني لجوجنهايم أبوظبي الذي أقيم على مدار الأشهر الخمسة الماضية تحت عنوان «مسارات إبداعية: تفاعل، تشكيل، تواجد»، واستضافته منارة السعديات في جزيرة السعديات في أبوظبي من 7 مارس حتى السبت 29 يوليو 2017.
شارك في المعرض 25 فناناً معاصراً من مختلف الجنسيات والثقافات والفئات العمرية. وسلط المعرض الضوء على الروابط التي تجمع التداخلات المشتركة لإبداعات الفنانين من مختلف أرجاء العالم منذ ستينيات القرن الماضي. وتكشف الأعمال المعروضة، مصادر الإلهام المشتركة والإسهامات الفنية الاستثنائية والممارسات الفريدة في تاريخ الفن المعاصر.
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ومن جهته، قال ريتشارد أرمسترونغ مدير متحف مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم: «من خلال الأعمال الفنية والبرامج التثقيفية، نجح معرض «مسارات إبداعية» في أخذ زواره في رحلة إلى أعماق الإبداع الفني، وفي الوقت نفسه، قدم انعكاسات الماضي والحاضر من خلال الزخم الذي تميز به المعرض وبرامجه التفاعلية ودوراته التدريبية القيمة الحقيقية، وروحية مشروع جوجنهايم أبوظبي باعتباره خطوة نحو التغيير».
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وشهد العمل التكليفي التركيبي الذي أبدعه الفنانون المعاصرون خصيصاً لمعرض متحف جوجنهايم أبوظبي حسام رحمانيان ورامين حائري زاده وركني حائري زاده «يوم سعيد آخر 2016-2017» إقبالاً جماهيرياً متميزاً.
الجدير بالذكر، أن في يوليو الماضي اختتمت فعاليات البرنامج الجماهيري العام الذي نظمته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتزامن مع معرض جوجنهايم أبوظبي «مسارات إبداعية: تفاعل، تشكيل، تواجد»، واستضافته منارة السعديات على مدار الأشهر الخمسة الماضية، حيث قدم للجمهور أكثر من 45 فعالية.
وفي هذا السياق، قالت ميساء القاسمي، مدير برامج متحف جوجنهايم أبوظبي: «قدم معرض مسارات إبداعية فرصة استكشاف مراحل الإبداع الفني من خلال برنامجه الجماهيري التعليمي. وكان من دواعي سرورنا رؤية هذا التفاعل الجماهيري الواسع الذي شهدناه من كل الفئات العمرية مع مختلف الفعاليات والأنشطة التي أقيمت ضمن هذا البرنامج».