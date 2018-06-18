«الهلال» توزع كسوة العيد على أسر الشهداء في الضالع

عدن (وام)

احتفلت محافظة الضالع اليمنية بتوزيع كسوة العيد على أسر الشهداء، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يستفيد من المبادرة عائلات 1225 شهيداً. وثمن اللواء علي مقبل صالح محافظ الضالع خلال تدشينه والشيخ سيف سعيد مدير عام مكتب الشهداء والجرحى الحفل الذي أقيم بمبنى المحافظة، الجهود الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر الإماراتية» تجاه اليمن وشعبه في مختلف المجالات التنموية والخدمية، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على لفتة سموه الكريمة تجاه أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر السعيد.

مواقف لن تنسى

وأكد أن المواقف العظيمة التي تجسدها وتسطرها القيادة الإماراتية في الجانب العسكري واللوجستي لن تُنسى، ولها مكانة عظيمة في قلوب اليمنيين، مشيداً بدور فريق «الهلال الأحمر الإماراتية» واللجنة الفنية والإشرافية التي تبذل جهوداً كبيرة في عملية صرف وايصال كسوة العيد لأسر الشهداء. وتوجه محافظ الضالع باسمه ونيابة عن كل أبناء المحافظة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

لفتة كريمة