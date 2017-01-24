«أدنـوك» تدشِّن أولى محطات «إكسبرس» في أبوظبي

هاشم المحمد (أبوظبي)

افتتح المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، أولى سلسلة محطات «أدنوك إكسبرس» الجديدة كلياً، التي جُهّزت لخدمة المناطق والطرقات الأكثر ازدحاماً في مدينة أبوظبي وضواحيها وفق مفهوم جديد يحدد خدماتها بتعبئة الوقود فقط، خلال مؤتمر خاص نُظِّم لافتتاح محطة «المقطع» الواقعة على شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي، قرب محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية. وبالتزامن مع افتتاح محطة المقطع، أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن افتتاح محطة «الشروق» ضمن السلسلة نفسها، في مدينة شخبوط بأبوظبي.

وتمتاز محطات وقود «أدنوك إكسبرس» بكونها محطات خدمة مصممة بشكل طولي تضم كل منها جزيرة واحدة مزوّدة بمضختين وبمساحة إجمالية 600 متر مربع أو 3 مضخات بمساحة إجمالية 800 متر مربع، وتقدم المحطتان الجديدتان لروّادهما خدمات التزوّد باثنين من منتجات الوقود فقط هما «خصوصي 95» و«إي بلس 91».

كانت الشركة قد باشرت العمليات التصميمية والإنشائية لهذا المشروع مطلع شهر أغسطس الماضي، ونُفِّذ خلال فترة زمنية قياسية، تحقيقاً لتطلعات «أدنوك للتوزيع» الرامية إلى الحد من الازدحام على محطات التعبئة الحالية، وضمان أقصى قدر من الراحة والمرونة، وتلبية خدمة التزود بالوقود في أقل فترة زمنية مستغرقة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع» المهندس سعيد مبارك الراشدي: «نعلن انطلاقة مفهوم جديد لعملية التزود بالوقود في أقل وقت ممكن بافتتاح محطتين من سلسلة محطات أدنوك إكسبرس، التي ستساهم وبشكل كبير في تحقيق أهدافنا في تسهيل عمليات التزود بالوقود».