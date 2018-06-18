هييرو يجدد دعم دي خيا

سان بطرسبرج (د ب أ)

كرر فيرنانديو هييرو المدير الفني للمنتخب الإسباني أمس، التأكيد على دعمه للحارس ديفيد دي خيا، بإعلان استمراره في المشاركة أساسياً مع الفريق.

ويأتي ذلك رغم الخطأ الذي ارتكبه دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتسبب في اهتزاز شباك المنتخب الإسباني بالهدف الثاني في المباراة التي انتهت بالتعادل مع البرتغال 3-3 يوم الجمعة الماضي، في بداية مشوار الفريقين بكأس العالم.

وأخطأ دي خيا في التعامل مع كرة زاحفة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتسكن الشباك، لكن من المقرر أن يواصل تولي مهمة حراسة المرمى في المباراة الثانية لإسبانيا بالمجموعة الثانية، والمقررة أمام إيران غداً.

وقال هييرو، الذي حل مكان جولين لوبيتيجي في منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني، عشية انطلاق منافسات المونديال إثر إعلان الاتحاد الإسباني إقالة لوبيتيجي: إنه «دي خيا» هادئ، ويتدرب بشكل طبيعي ولدينا ثقة هائلة به.

وأضاف: أعرف من خلال خبرتي أن اللاعبين يحتاجون إلى الثقة، ليس فقط في اللحظات الجيدة. وكانت وسائل إعلام إسبانية وكذلك مجموعات من المشجعين قد طالبوا بأن يتولى كيبا أريزابالاجا حراسة مرمى المنتخب في المباراة الثانية، لكن هييرو قال إن حراس المرمى يجب أن يعاملوا بشكل مختلف عن بقية اللاعبين.

وأضاف: حراس المرمى لهم طبيعة نفسية من نوع خاص، يحتاجون إلى الوقت وإلى الفرصة، جميع اللاعبين بحاجة إلى الثقة وسأمنحهم ذلك، دي خيا قدم كل ما لديه، ويجب أن نكون عادلين معه.