هييرو يجدد دعم دي خيا

سان بطرسبرج (د ب أ)
كرر فيرنانديو هييرو المدير الفني للمنتخب الإسباني أمس، التأكيد على دعمه للحارس ديفيد دي خيا، بإعلان استمراره في المشاركة أساسياً مع الفريق.
ويأتي ذلك رغم الخطأ الذي ارتكبه دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتسبب في اهتزاز شباك المنتخب الإسباني بالهدف الثاني في المباراة التي انتهت بالتعادل مع البرتغال 3-3 يوم الجمعة الماضي، في بداية مشوار الفريقين بكأس العالم.
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وقال هييرو، الذي حل مكان جولين لوبيتيجي في منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني، عشية انطلاق منافسات المونديال إثر إعلان الاتحاد الإسباني إقالة لوبيتيجي: إنه «دي خيا» هادئ، ويتدرب بشكل طبيعي ولدينا ثقة هائلة به.
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وأضاف: حراس المرمى لهم طبيعة نفسية من نوع خاص، يحتاجون إلى الوقت وإلى الفرصة، جميع اللاعبين بحاجة إلى الثقة وسأمنحهم ذلك، دي خيا قدم كل ما لديه، ويجب أن نكون عادلين معه.