بلاتر يحضر مباراتين ويلتقي بوتين رغم الإيقاف

لوزان (أ ف ب)

يتوجه السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي، الموقوف عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة، إلى روسيا لحضور مباراتين ضمن كأس العالم 2018، بينهما لقاء المغرب والبرتغال غداً، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.

وأشار المتحدث إلى أن بلاتر «82 عاماً» غادر إلى روسيا أمس، ويحضر مباراة البرتغال والمغرب غداً على ملعب لوجنيكي في موسكو، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ويلتقي بوتين في اليوم نفسه.

كما يحضر مباراة كوستاريكا والبرازيل ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة في سان بطرسبورج الجمعة قبل العودة إلى سويسرا، ورفض «الفيفا» التعليق على الزيارة.

وكان بلاتر قد أكد سابقاً أنه سيلبي دعوة بوتين لحضور المونديال.

وأوقف السويسري بداية في أواخر عام 2015 لمدة ثمانية أعوام عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة، على خلفية دفعة مالية غير مشروعة بقيمة 1.8 مليون يورو إلى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي أوقف للسبب عينه، وبعد الاستئناف خفضت عقوبة بلاتر إلى ستة أعوام، وعقوبة بلاتيني إلى أربعة.

ودفعت هذه القضية التي أتت ضمن سلسلة فضائح فساد هزت المنظمة العالمية، بلاتر إلى الاستقالة من رئاسة «الفيفا» في 2015، بعد أيام قليلة على انتخابه لولاية جديدة «تولى الرئاسة بداية عام 1998»، وانتخب مواطنه جاني إنفانتينو خلفاً له في فبراير 2016.

وأوقف بلاتيني في القضية نفسها لمدة ثمانية أعوام بداية، قبل أن تخفض العقوبة بالاستئناف ولدى محكمة التحكيم الرياضية، إلى ستة أعوام بداية، ولاحقاً إلى أربعة.

وفي مايو الماضي، قرر القضاء السويسري عدم ملاحقة بلاتيني في قضية الدفعة المالية التي تلقاها عام 2011 على خلفية خدمة استشارية قدمها لبلاتر من دون وجود عقد مكتوب، وعلى إثر الخطوة القضائية السويسرية، اعتبر بلاتيني أن الوقت حان لرفع الإيقاف المفروض عليه.