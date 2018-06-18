«الشياطين الحمر» ثلاثية البداية

سوتشي (أ ف ب)

أكرم المنتخب البلجيكي، وفادة نظيره البنمي، الضيف الجديد على النهائيات، باكتساحه 3 - صفر مساء أمس في سوتشي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال 2018.

وخلافاً للمنتخبات الأخرى المرشحة للفوز باللقب، على رأسها ألمانيا بطلة 2014 التي خسرت أمام المكسيك «صفر-1»، والبرازيل التي سقطت في فخ التعادل مع سويسرا «1-1» أو الأرجنتين التي تعادلت مع آيسلندا «1-1»، ارتقت بلجيكا إلى مستوى التوقعات في مباراتها الأولى وخرجت بالنقاط الثلاث.

ويدين «الشياطين الحمر» الذين لم يتعرضوا للهزيمة في مبارياتهم العشرين الأخيرة على الصعيدين الرسمي والودي، بفوزهم الكبير إلى روميلو لوكاكو صاحب ثنائية «69 و75» ودرايس مرتنز «47» الذي فك شيفرة الدفاع البنمي، بعد أن عانت بلاده للوصول إلى الشباك طيلة الشوط الأول.

وبعدما عجزوا عن تقديم أداء يلاقي التوقعات في مشاركتيهما الأخيرتين «مونديال البرازيل 2014 وكأس أوروبا 2016 في فرنسا حيث انتهى مشوارهم عند ربع النهائي»، يأمل «الشياطين الحمر» رد الاعتبار في المونديال الروسي والذهاب بعيداً هذه المرة، وربما تكرار سيناريو 1986، حين حلوا في المركز الرابع في أفضل نتيجة لهم حتى الآن.