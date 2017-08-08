يوسف ميرزا يشارك مع فريق الإمارات في الافتتاح

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك 6 من دراجي فريق الإمارات في النسخة الافتتاحية من سباق كولورادو كلاسيك، الذي يقام الجمعة المقبل على مدار 4 أيام، ويخوض السباق للمرة الأولى دراجنا يوسف ميرزا، رفقة الدراجين الإيطاليين سيموني بيتيللي، وإدوارد رافازي، وسيد ليزدي، وهو متدرب شاب ينضم إلى الفريق قادماً من فريق كولباك للمشاركة في النصف الثاني من هذا الموسم، إضافة إلى النرويجي فيجارد ستيك لاينجن.

يتألف السباق في نسخته الافتتاحية من 4 مراحل، تضم كل منها تحديات وصعوبات مختلفة، حيث يضم السباق العديد من المرتفعات والمسارات المتعرجة على ارتفاعات تتراوح بين 1580 و3100 متر فوق سطح البحر. وتتألف المرحلة الأخيرة التي تستضيفها دنفر عاصمة الولاية، من حلبة سباقات بطول 12 كم سيتعين على الدراجين إنهاؤها 10 مرات ما سيزيد من إثارة المرحلة.

وقال ماريو سكيريا، المدير الرياضي في فريق الإمارات: «سيتضمن السباق العديد من مسافات التسلق، ونتوقع مواجهة تحديات مختلفة في كل يوم من أيام السباق».

وأضاف: «نعتمد في هذا السباق على ثلاثة من دراجينا الطليان المتخصصين في التسلق الذين يتطلعون لتعزيز مسيرتهم الرياضية، وهم كونتي، وبيتيللي، ورافازي، وسيسعى الدراجون الثلاثة إلى لعب دور أساسي خلال مراحل السباق، وفي حال نجحوا في ذلك، سيتمكنون من تحقيق نتائج طيبة في التصنيف العام».

وتابع: «في المراحل التي تسبق مسافات التسلق، سيعتمد الدراجون على دعم ميرزا ولاينجن وليزدي، الدراج الشاب الذي يشارك لأول مرة كمتدرب مع فريقنا».

من جهته، قال الدراج فاليريو كونتي: «سعيد بمشاركتي الأولى في سباق كولورادو كلاسيك». وأضاف: «لقد اطلعت على مسار السباق وهو يبدو مليئاً بالتحديات، إذ تضم كل مرحلة مرتفعات عالية، أعتقد أن هذا السباق سيشكل فرصة طيبة لاختبار قدراتي وثمار التدريب الذي تلقيته على تسلق المرتفعات، أسعى لتحقيق مركز جيد في التصنيف العام، وآمل أن أنجح في ذلك».