زفيريف ثامناً في تصنيف محترفي التنس

باريس (أ ف ب)

عزز الألماني ألكسندر زفيريف موقعه في المركز الثامن على لائحة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، عقب تتويجه بلقب دورة واشنطن الدولية على حساب الجنوب أفريقي كيفن أندرسون. وكسب النجم الصاعد زفيريف «20 عاماً» الذي توج بلقبه الرابع هذا العام، 410 نقاط وبات على بعد 505 نقاط من النمساوي دومينيك تييم السابع، والذي خرج من ثمن نهائي دورة واشنطن.

وكان زفيريف تقدم الأسبوع الماضي ثلاثة مراكز، وبات ثامناً للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

ودخل الأميركي سام كويري نادي العشرين الأوائل، عقب تتويجه بلقب دورة لوس كوبوس المكسيكية. وصعد كويري الذي نال اللقب العاشر في مسيرته الاحترافية، 4 مراكز وبات في المركز 20.

من جهته، ارتقى الألماني فيليب كولشرايبر 10 مراكز، وأصبح في المركز 37 بعد فوزه بلقب بطل دورة كيتسبويل النمساوية.

وبقي البريطاني أندي موراي في الصدارة أمام الإسباني رافايل نادال، والسويسريين روجيه فيدرر وستانيسلاس فافرينكا، والصربي نوفاك ديوكوفيتش..

فيما دخلت الأميركيتان ماديسون كيز وكوكو فاندفيجه نادي العشرين الأوليات في التصنيف العالمي المحترفات، بعد بلوغهما نهائي دورة ستانفورد الأميركية الدولية وتتويج الأولى بلقبها.

واستعادت كيز «22 عاماً» التي توجت باللقب الثالث في مسيرتها الاحترافية، مكانتها بين العشرين الأوليات عقب ارتقائها 4 مراكز، حيث صارت الـ 17، وهو العدد ذاته من المراكز التي تسلقتها مواطنتها وشريكتها في منافسات الزوجي بكأس الاتحاد فاندفيجه «25 عاماً» التي أصبحت العشرين.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الـ15 الأولى، وبقيت الصدارة على حالها، حيث تتصدر التشيكية كارولينا بليسكوفا التصنيف للأسبوع الرابع على التوالي أمام الرومانية سيمونا هاليب، والألمانية أنجيليك كيربر.