«أوراكل» تفتتح مركز بيانات في أبوظبي منتصف عام 2017

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة أوراكل مركزاً رقمياً في دبي، وأعلنت عن تدشين أول مركز بيانات لها في أبوظبي، والذي من المتوقع أن يبدأ أعماله مباشرة بحلول منتصف عام 2017.

هذا الإعلان يتبع خبر التوسع الإقليمي الذي أعلنت عنه Oracle، حيث كشفت الشركة عن خطتها للاستمرار في استثماراتها الشاملة في البنى التحتية، وتوسيع بصمتها السحابية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وتركيا. وتدعم القدرات الجديدة من Oracle النمو السريع لقطاع السحابة، كما ستوفر الدعم السلس لعملاء Oracle وشركائهم في الشرق الأوسط، بحسب بيان أمس.

وتم تجهيز المركز الرقمي الذي يقع في مجمع دبي للمعرفة، ويسعى لتوظيف 400 خبير مبيعات لتقنيات السحابة، بتكنولوجيا المستقبل، لتقديم تجربة استثنائية للعملاء.

سيقدم المركز أيضاً تجربة لا مثيل لها للموظف الذي تم تصميمه، خصيصاً ليتوافق مع طرق الشراء الحديثة باستخدام «النظام الذي لا يحتاج إلى تحديث مع تقدم التكنولوجيا» لدعم عملائنا في التحول الرقمي. وتشمل هذه التجهيزات مختبرات اجتماعات افتراضية، وقاعات اجتماعات العملاء التفاعلية، ومساحات مشتركة حديثة وأول مركز لوسائل التواصل الاجتماعي تابع لـOracle في المنطقة.

ويمكن مركز وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء فريق Oracle الرقمي من التعامل مع الزبائن باستخدام أحدث وسائل وقنوات الاتصال.

وقال جيوفانا سانجيورجي، نائب الرئيس، في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Oracle ديجيتال: «إن افتتاح مركز Oracle الرقمي يؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز القدرات المحلية لدينا، وتقديم الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «تم تصميم المركز لدعم الزيادة الملحوظة في الطلب على محفظة خدمات السحابة الشاملة لدينا في منطقة الشرق الأوسط».

وقال عبد الرحمن الذهيبان، نائب الرئيس الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، لدى Oracle: «يعتبر مركز Oracle الرقمي ومركز البيانات في أبوظبي دليلاً قوياً على التزامنا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام».