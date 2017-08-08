الشامسي يشارك في كأس اليابان للرياضات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا للرياضات الإلكترونية، فئة الألعاب الفردية، في كأس اليابان المزمعة إقامتها في طوكيو يومي 12 و13 أغسطس الجاري، ويمثله اللاعب حمد الشامسي.

ويعتبر كأس اليابان من أقوى البطولات، حيث يتجاوز عدد المشاركين فيها أكثر من 800 لاعب من مختلف دول العالم، ويتجاوز مجموع جوائزها 50 ألف دولار، وستقام البطولة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأكد المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري، أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن هذه البطولة هي الأهم في الألعاب الفردية عموماً والبطولات القتالية على الخصوص، وتشكل نقطة مهمة لاحتكاك لاعبي المنتخب مع لاعبي اليابان لصقل وتطوير مهاراتهم في هذه الرياضة المميزة.

وقال: أملنا كبير في تحقيق إنجاز نوعي جديد يسجل للإمارات، وثقتنا في لاعبينا حمد الشامسي لا حدود لها، بأنه سيحقق إنجازاً سيسطر اسم الإمارات عالمياً في هذه الرياضة حديثة النشأة وفي هذا التجمع الرياضي الآسيوي.