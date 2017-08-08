نعمان وآمنة يتصدران بطولة الإمارات للشطرنج

دبي (الاتحاد)

تصدر عمر نعمان منافسات الرجال في بطولة الإمارات الفردية التي ينظمها اتحاد الشطرنج بناديي دبي للشطرنج والثقافة والشارقة الثقافي للشطرنج، وتتضمن مسابقات الفتيات والمراحل السنية للأولاد والإناث

وحصد نعمان 3 نقاط محققاً العلامة الكاملة من 3 جولات، يليه سالم عبدالرحمن برصيد 2.5 نقطة، متساوياً مع سعيد إسحاق في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وفي المركز الرابع جاء جاسم الحوار برصيد 1.5 نقطة، ومتساوياً مع عثمان موسى، ويليهما عبدالكريم علي برصيد نقطة واحدة.

وتصدرت مسابقة الفتيات آمنة نعمان، برصيد 4 نقاط من 4 جولات، وتليها نورا محمد صالح 3.5 نقطة، وبشاير خليل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفاطمة الحمادي الرابع برصيد 2.5 نقطة، وعبير علي في المركز الخامس برصيد نقطتين، متساوية مع عائشة الزرعوني، ثم وافية درويش في المركز السادس برصيد 1.5 نقطة، وعليا رضوان برصيد نقطة واحدة.

وأسفرت نتائج الجولة الثانية للرجال عن فوز عمر نعمان على عبدالكريم علي وتعادل عثمان موسى مع جاسم الحوار، وشهدت الجولة الثالثة تعادل الشقيقين الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن وجاسم، ليهدر سالم نصف نقطة أبعدته عن القمة، فيما فاز سعيد إسحاق على عبدالكريم علي.