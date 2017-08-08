منتخبنا ثالث الفرق في الجولة الأولى

حسن رفعت (أستانا)

تصدر المنتخب الكويتي منافسات الفرق والفردي في اليوم الافتتاحي لمسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» في بطولة آسيا السابعة والمقامة حاليا في أستانا عاصمة كازاخستان، حيث انفرد بصدارة الفرق برصيد 209 أطباق وتلاه منتخب لبنان في المركز الثاني برصيد 197 طبقاً، وحل منتخبنا في المركز الثالث برصيد 194 طبقاً، ثم الصين رابعاً برصيد 193 طبقاً، ثم كازاخستان خامساً برصيد 192 نقطة.

وعلى صعيد الفردي، فقد انفرد بالصدارة الكويتي طلال الرشيدي برصيد 71 طبقاً، وتساوى في المركز الثاني أربعة رماة برصيد 69 طبقاً، وهم الكويتيان عبد الرحمن الفيحان وخالد المضف والهندي كينان والكازاخستاني ماكسيم وتساوى على المركز السادس برصيد 67 طبقاً نجم منتخبنا حمد بن مجرن والياباني أوياما. وحقق عبد الله بوهليبه 63 طبقاً، فيما حقق ظاهر العرياني في الام كيو اس 67 طبقاً ووليد العرياني 65 طبقاً.

ويخوض رماة التراب اليوم الثاني برماية جولتين من 50 طبقاً لتضاف إلى حصاد كل رام في جولات أمس الثلاث ليتأهل أصحاب أفضل ستة أرقام منهم إلى نهائي المسابقة التي يتوقع أن تشهد صراعاً شديداً.

وفاز المنتخب الصيني بذهبية بطولة السيدات للفرق برصيد 194 طبقاً، وتلاه في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية المنتخب الكوري الشمالي برصيد 189 طبقاً، ثم المنتخب الكازاخي ثالثاً، ونال الميدالية البرونزية برصيد 186 طبقاً.