منتخب ناشئي الجو جيتسو يتوجه إلى معسكر ريو دي جانيرو

أبوظبي (الاتحاد)

توجهت أمس بعثة منتخب الناشئين للجو جيتسو إلى ريو دي جانيرو بالبرازيل، لإقامة معسكر في أكاديمية كوربوس تحت إشراف المدربين هيلدير ميديروس، وديوجينيس بيدرو، ويمتد المعسكر حتى 2 سبتمبر المقبل، لإعداد اللاعبين لخوض التحديات الرسمية على مختلف المستويات القارية والعالمية، بهدف صعود منصات التتويج.

وتضم البعثة 22 لاعباً هم: سلطان العامري، وسالم مبارك زايد، وعبدالله الهاشمي، عبدالله المنذري، وعبدالله الحمادي، ومحمد علي السويدي، وعلي محمد المحيربي، ومهدي خالد العولقي، وأحمد علي الزعابي، وخالد سعيد مبارك، وعبدالله خلف الغفلي، ومايد محمد مال الله، وعلي طه العطاس، وسالم سلطان الظاهري، وخالد إسكندر، وعمر الشحي، وخالد حاج حمدو، وماهر عبدالسلام إسماعيل، وعلي طاهر المنهالي، ومحمد صالح الحمادي، وهلال ناصر المزروعي، وسالم علي مبارك.

وتتخلل برنامج المعسكر تدريبات للّياقة البدنية، ونزالات فردية وجماعية، وحصص تدريبية لمحاكاة المنافسات الرسمية، وبعض الأنشطة الثقافية والترفيهية، مع زيارات لأشهر المعالم السياحية في ريو دي جانيرو، وزيارة خاصة لمركز سرطان الأطفال.

وتعد كوربوس واحدة من أهم الأكاديميات المزوّدة بأحدث آلات التدريب، والتي تطبق أعلى معايير الجودة في برامج الإعداد والتأهيل، ويشارك لاعبو المنتخب في بطولة جاو بيساو الدولية لقياس مستوى تطور التدريبات.

وأقام الاتحاد تجمعاً أمس الأول، بصالة آيبيك أرينا، ضمّ اللاعبين وأولياء أمورهم، لإطلاعهم على تفاصيل الرحلة وبرنامجها، وتدابير السلامة الخاصة بالبعثة، وكيفية التواصل معهم للاطمئنان عليهم بشكل مستمر.

من جانب آخر، تلحق بعثة منتخب الكبار ببعثة الناشئين 16 أغسطس الجاري، لإقامة معسكر يستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، استعداداً لبطولة ألعاب الصالات الآسيوية بتركمانستان.

من ناحيته، أكد يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنّية بالاتحاد، أنه تم اختيار ريو دي جانيرو بعناية فائقة باعتبارها قلعة من قلاع الجو جيتسو في العالم، كما أنه تم اختيار هذه الفترة تحديداً لاستثمار فترة الإجازة الصيفية بأفضل صورة.

وقال: لدينا الكثير من التحديات المهمة هذا الموسم، على مستوى منتخبي الناشئين والكبار، ومن أهمها بطولات العالم وآسيا، وبطولة الصالات التي ستقام تحت مظلة المجلس الأولمبي الآسيوي، وسيشارك فيها الجو جيتسو ضمن البعثة الموفدة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية لتمثيل الإمارات وحمل علم الدولة في هذا التحدي الكبير. ‏‬