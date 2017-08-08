الوحدة بطل مونديال «ماسترز» السلة الثلاثية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

توج فريق الوحدة للسلة الثلاثية بلقب بطولة جولات العالم «الماستر» الثانية بالعاصمة التشيكية براغ أمس الأول، بعد فوزه في المباراة النهائية على لوبيانا السلوفيني 21 - 11، وسجل ديجان مايستروفيتش أول خمس نقاط للعنابي ليمنحه التقدم بخمس نقاط مقابل نقطة، ووصل اللاعب المميز بتسديداته القوية إلى النقطة التاسعة في المباراة النهائية، فيما أضاف زميله في الفريق دوشان بولوت ثماني نقاط، وحصل اللاعب على لقب أفضل لاعب في البطولة، وهو لقبه الشخصي السابع في الجولة العالمية.

وحقق اللاعب زيليمير زاجوراك خمس نقاط لفريق لوبيانا الذي خسر مباراته الافتتاحية، لكنه تأهل إلى ربع نهائي المونديال بأفضلية إجمالي النقاط المسجلة في المباريات، ونال الفريق لقبه الأول خلال الموسم في مدينة ساسكتون بكندا.

وتنطلق بطولة الكبار الرابعة في الموسم بمدينة لوزان السويسرية من 25 إلى 26 أغسطس الجاري، وسيكون الظهور هو الأول لفريق الوحدة في محاولة جادة لتحقيق اللقب الثالث له في الموسم الحالي.

وتصدر الوحدة الترتيب النهائي للبطولة التي شهدت مشاركة 12 فريقاً، فيما احتل فريق لوبيانا السلوفيني المركز الثاني ، وتقام النهائيات في العاصمة الصينية بكين .