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حصد الكأس من بين 45 نادياً

الفجيرة أفضل فريق في «مونديال التايكواندو»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 08 أغسطس 2017

محمد فاضل (عمان)

منحت اللجنة المنظمة لبطولة أندية العالم للتايكواندو كأس أفضل فريق من الناحية الفنية إلى نادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها والنتائج التي حققها، وساهم التزام وانضباط اللاعبين والروح الرياضية العالية التي تمتعت بها أسرة الفريق بنيل الكأس، والذي يحصل عليه النادي للمرة الأولى دولياً، وذلك في الحفل الختامي الذي نظمته اللجنة في ختام البطولة أمس الأول في الأردن.

وأهدت أسرة النادي الكأس إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس النادي.

وكان لاعبو الفريق قد حصدوا 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات حققها عمر المزروعي وياسر سمير وعبد الباسط محمد الكيلاني، وفضيتين عبر عمار المسماري وسيف راشد، وبرونزية لحسن علي المسماري، وهو النادي الوحيد المشارك في البطولة الذي ينجح جميع لاعبيه في الفوز بميداليات في الأوزان التي شارك بها في المنافسات من بين 45 نادياً.

وأكد عبد العزيز عليان مدرب الفريق، أنه سعيد بلقب أفضل فريق بين 45 نادياً، مؤكداً أن ذلك يعطي دافعاً معنوياً لعمل أكبر في المستقبل ليس للاعبين الذين شاركوا في البطولة الحالية، بل لباقي أفراد النادي وفي جميع الرياضات للاجتهاد والإنجاز، مبيناً أن جميع من حققوا الميداليات حققوها بجدارة عالية.

بدوره، عبر حازم النعيمات، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، عن سعادته للمشاركة الضخمة من اللاعبين المميزين والنقلة النوعية فنياً التي شهدتها المنافسات، مشيداً بمشاركة أبناء الإمارات، ووصفها بأنها إضافة لأي بطولة وفي أي رياضة، لما تحظى به من رقي وحضارة وتقدم في جميع المجالات، ومنها في الجانب الرياضي. ... المزيد
     
 

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