«أبوظبي 35» يحتفظ بصدارة زوارق «الفورمولا2»

خالد السعدي (تونسبرج)

احتفظ فريق أبوظبي بصدارة بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، بعد أن حقق المركز الثالث في منافسات الجولة الثالثة، والتي أقيمت في مدينة تونسبرج النرويجية، وصعد «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي لهذا المركز، خلال سباق درامي مثير كان من خلاله في المركز الأول حتى منتصف السباق، وتراجع لاحقاً لينهي المنافسة في المركز الثالث، وحل في المركز الأول السويدي بيري لوندن، في حين حقق المركز الثاني الروسي كوستانتين أوسترونوف.

كما احتفظ راشد القمزي أيضاً بصدارة ترتيب أفضل زمن، بعد أن أحرز المركز الثالث في سباق السرعة، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، وسجل القمزي زمناً وقدره 40:17 ثانية.

ولم يتمكن زورق 36 لمحمد المحيربي من المشاركة في السباق بعد أن خرج من المنافسة بسبب التصفيات التمهيدية، والتي وضعتها اللجنة المنظمة، لكي يشارك 16 زورقاً فقط من أصل 24 زورقاً مشاركاً في الجولة لأسباب الأمن والسلامة.

وأكد ثاني القمزي راديو مان المحيربي أن زورق 36 مهيأ للمشاركة في سباقات الفورمولا24 ساعة حيث إن وزنه الثقيل نسبيا وطوله يمنعانه من تحقيق أفضل سرعة في المياه الهادئة. وقال: هو زورق يشارك من خلاله المحيربي لاكتساب الخبرة، ومع الوقت بكل تأكيد سيكون له حضور أقوى وأفضل بعد أن ينهي هذه المرحلة والتي تعد من المراحل المهمة لإعداد المتسابق.