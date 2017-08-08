الطائرة الرئاسية تحت تصرف رياضيي فنزويلا

كراكاس (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وضع الطائرة الرئاسية في تصرف رياضيي البلاد، تفادياً لتكرار انسحاب منتخباتها من منافسات دولية، لعدم تمكنها من السفر في ظل الأزمة السياسية الراهنة.

وخلال الفترة الماضية، اضطرت منتخبات رياضات بينها الكرة الطائرة والمبارزة، إلى الانسحاب من دورات دولية، بسبب عدم تمكن أفرادها من السفر إلى خارج البلاد، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها، والتي كان من نتائجها خفض الرحلات الجوية. وقال مادورو في تصريحات تليفزيونية في حال لم يتمكن الرياضيون من السفر، الطائرة الرئاسية هي في تصرف المنتخبات لتتمكن من الانتقال إلى أي مكان في العالم.

وأَضاف: لن تنسحب منتخباتنا الوطنية من أي منافسة دولية.

وأوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها من فنزويلا وإليها، بينما قامت أخرى بخفض ملموس في عدد الرحلات التي تسيرها.

وتقدر الشركات أن على الدولة الفنزويلية التي تتحكم بسعر صرف العملة المحلية منذ عام 2003، ديناً كبيراً يصل إلى 3.8 مليار دولار، بحسب تقارير المنظمة الدولية للنقل الجوي.