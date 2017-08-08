إيفرتون يقترب من ضم سيجوردسون

لندن (رويترز)

قال رونالد كومان، مدرب إيفرتون الإنجليزي، إن فريقه أصبح قريباً من التعاقد مع لاعب وسط سوانزي سيتي جيلفي سيجوردسون.

وتقول تقارير إعلامية بريطانية، إن سوانزي رفض العرض الأول الذي قدمه إيفرتون، للحصول على خدمات الآيسلندي الدولي سيجوردسون وهو 40 مليون جنيه إسترليني «52.21 مليون دولار». ويرغب سوانزي الويلزي في بيع سيجوردسون مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وبعد فوز إيفرتون 2-صفر على إشبيلية الإسباني في مباراة ودية أمس الأول، قال كومان لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: نحن قريبون من إتمام التعاقد مع سيجوردسون. لكن علينا الانتظار لأن الصفقة لم تتم بعد.

وأضاف المدرب الهولندي الذي تعاقد بالفعل مع عدة لاعبين جدد: الكل يعرف أننا نريد شراء ثلاثة لاعبين آخرين.. مدافع.. وجناح ومهاجم. وهذا هو الوضع وسنختار الأفضل لفريقنا.

ولم يشارك الجناح آرون لينون مع إيفرتون في مباراته الودية الأخيرة أمام النادي الإسباني، بينما ترددت تكهنات تشير إلى قرب انتقاله إلى واتفورد الإنجليزي، لكن المدرب كومان أكد أن فريقه لم تصله أي عروض لبيع لينون «30 عاماً».

وقال كومان عن ذلك: سبب غيابه عن المباراة هو أنه لم يكن جاهزاً للعب اليوم. ولا أعلم أي شيء عن وجود عروض لشراء آرون.

واستثمر إيفرتون بقوة في سوق الانتقالات وتعاقد مع عدة لاعبين من بينهم وين روني وكوكو مارتينا ودافي كلاسن ومايكل كين.

وفي مباراته الأولى في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي السبت المقبل، سيلتقي إيفرتون مع ضيفه ستوك سيتي.