«ميـرال»: 40٪ زيادة في المرافق الترفيهية بعالم فيراري أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق «ميرال» المزيد من المرافق الترفيهية الجديدة خلال المرحلة الثانية خلال 2017، لزيادة المساحة المخصصة للمرافق الترفيهية والألعاب في مدينة عالم فيراري أبوظبي بنسبة 40%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ميرال» محمد عبد الله الزعابي «أصبحت مدينة عالم فيراري فعلياً واحدة من أكثر المدن الترفيهية الغامرة والمثيرة والفريدة في العالم مع 5 تجارب أفعوانيّة مميّزة تحت سقف واحد. ونحن عازمون على مواصلة إثراء تجربة زوارنا من المقيمين بالإمارات وزوار الدولة من الخارج».

وأضاف الزعابي: «نحن مسرورون لتقديم هذه التجارب الجديدة، والانتقال بمكانة جزيرة ياس بأبوظبي إلى آفاق جديدة. لقد استمعنا إلى عملائنا الأوفياء، وسوف نقدّم 4 تجارب جديدة ستشدّ انتباههم وتجعلهم ينتظرون المزيد بشغف». وتصل قيمة الاستثمار الإجمالي لميرال في هذه المشاريع في «عالم فيراري أبوظبي» إلى 700 مليون درهم، ما يعطي إشارة واضحة تؤكد على التزام الشركة الراسخ بالدفع قدماً بعجلة التطور والازدهار لقطاع السياحة بأبوظبي.

واختتم قائلاً:«استكمال المرحلة الثانية من مشاريع التطوير في مدينة عالم فيراري أبوظبي تمثل إنجازاً هاماً، في الوقت الذي تواصل فيه ميرال التزامها بتوسيع محفظتها الاستثمارية من المرافق الترفيهية التي من شأنها أن تعزز مكانة جزيرة ياس كوجهة سياحية عالمية».

وبحلول مارس 2017، سيتم إطلاق «تيربو تراك »Turbo Track، أول مشروع ضمن المرحلة الثالثة في مدينة «فيراري أبوظبي». المشروع، الذي يرتكز على مرفق حديث للتدريب على قيادة ألعاب فيراري، يضم مضمار بطول 180 متراً يمتد من داخل مبنى «عالم فيراري» حتى سقف زجاجي بارتفاع 62 متراً.» يذكر أن محفظة ميرال من المشاريع الترفيهية في جزيرة ياس تشتمل على مدينة «عالم فيراري أبوظبي»، و»ياس ووتروورلد»، و»عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و»كلايم» Clymb، إضافة إلى الإعلان مؤخراً عن أول متنزه للحياة البحرية خارج الولايات المتحدة الأميركية وهو مشروع «سي وورلد أبوظبي». كما توفر جزيرة ياس مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والرياضية بما في ذلك، «حلبة مرسى ياس»، وسبعة فنادق، وجدول حافل بالفعاليات على مدار العام، وحفلات غنائية حية، وميدان للحفلات، وملعب للجولف يحتوي على 18 حفرة، ومرسى ياس، وشاطئ ياس، وياس مول، وهو أكبر مركز للتسوق في أبوظبي.