«الصقور» يتعادل مع «بانجو»

صربيا(الاتحاد)

تعادل فريق الإمارات مع دينمو بانجو الصربي 1-1 أمس الأول، في أولى المباريات الودية لـ «الصقور» بالمعسكر الخارجي، وجاء اللقاء متوسط المستوى، وشهد مشاركة معظم اللاعبين لاختبار جاهزيتهم، إلى جانب رغبة التشيكي هاشيك المدير الفني، في الوصول إلى التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها في الموسم الجديد، في ظل توافر الخيارات الجيدة من المواطنين والأجانب.

ويستعد «الأخضر» للتجربة الثانية يوم 11 أغسطس الحالي أمام سينجريتش الصربي، بالرغبة في متابعة تقديم المردود القوي الذي يعزز نجاح المعسكر التحضيري.

وكانت المواجهة الأولى أمس الأول، فرصة لظهور المغربي عبدالغني معاوي بـ «البصمة الأولى»، بعد 30 دقيقة، بعدما نفذ ضربة ثابتة من حدود المنطقة، في الزاوية الصعبة على الحارس الصربي، مانحاً فريقه الأفضلية، وانتظر أصحاب الأرض إلى الشوط الثاني، لمعادلة النتيجة عن طريق جوكير في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وزج المدرب هاشيك في الشوط الأول بكل من أحمد الشاجي، خالد شماريخ، أحمد الدرع، عبد الله موسى، عبد الله الصرومي، بارك جونج، سعد سرور، عبدالغني معاوي، عيسى علي ومحمد سعيد، في حين شهد الشوط الثاني مشاركة عناصر جديدة، إذ ضمت القائمة علي صقر، علي ربيع، أحمد مال الله، مروان محمد، عمر الخديم، علي مصطفى، أحمد الشامسي، حسن عبد الرحمن، سعيد سالم، أحمد مال الله وساشا.

ووصف خليل الطويل، عضو مجلس إدارة النادي رئيس البعثة، التجربة الودية أمام الفريق الصربي، بأنها جيدة للغاية، وهناك مؤشرات لارتفاع اللياقة البدنية.

وأضاف: نتمنى أن تنعكس الأجواء الإيجابية على أداء ونتائج «الصقور» في المباريات الرسمية التي يخوضها الموسم المقبل، من أجل إسعاد جماهيرهم الوفية الحريصة على مساندة الفريق.