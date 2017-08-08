الوصل يختبر جاهزية 21 لاعباً في «ودية غرناطة»

وليد فاروق (دبي)

أبدى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني للوصل، رضاه عن مستوى «الفهود» في أولى مبارياته التجريبية أمام غرناطة، خلال معسكره الحالي بإسبانيا، مشيداً بالمردود الفني والبدني الذي قدمه اللاعبون على مدار شوطي اللقاء، في مواجهة فريق كبير له باع طويل بالدوري الإسباني، وقال: هذا يمنح إشارات إيجابية بالتطور الذي يسير عليه «الأصفر» في هذه المرحلة من برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وقدم «الإمبراطور» مستوى طيباً أمام الفريق الأندلسي، رغم خسارته 1-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول، حيث بادر الوصل بالتسجيل عن طريق البرازيلي كايو من ركلة جزاء، قبل أن يدرك غرناطة هدف التعادل من ركلة جزاء أيضاً.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح غرناطة في إحراز هدفه الثاني، وحاول لاعبو الوصل التعادل طوال الوقت المتبقي من الشوط، من دون أن ينجح في ذلك، رغم الفرص التي أتيحت لهم.

وحرص رودولفو على تجربة أكثر من لاعب خلال التجربة، حيث أشرك 21 لاعباً على مدار الشوطين، وأبرز المشاركين الرباعي المنضم حديثاً، وعلى رأسهم الأسترالي أنتوني كاسيريس وعبد الله النقبي ومحمد سرور وسالم العزيزي، ودفع المدرب في بداية اللقاء بتشكيل غلب عليه الطابع الرسمي، حيث ضم كلاً من يوسف الزعابي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سالم العزيزي وعبدالرحمن علي وعبدالله صالح وهزاع سالم، وفي الوسط حمد البلوشي وعبد الله النقبي وكاسيرس وليما، وفي الهجوم رونالدو وكايو.

وقبل نهاية الشوط الأول، أشرك الجهاز الفني خالد سبيل العائد من جديد لتشكيلة الفريق، بدلاً من سالم العزيزي، وبعد تقدم غرناطة في الشوط الثاني، سعى رودولفو لتجربة باقي لاعبيه، وأجرى 3 تغييرات دفعة واحدة، ودفع بكل من حسن محمد وخليل خميس ومحمد سرور، بدلاً من كايو وكاسيريس وحمد البلوشي، وأتبعهم بثلاثة تغييرات جديدة، بنزول عبدالله كاظم وخالد الشيباني وعبدالله جاسم، بدلاً من رونالدو والنقبي وعبدالله صالح، و3 تغييرات أخيرة تمثلت في الدفع بكل من فارس خليل وأحمد عيسى وراشد الهاجري، على حساب هزاع سالم وعبدالرحمن علي وليما.

ومن المقرر أن يخوض الوصل ثاني مبارياته التجريبية في معسكره الخارجي غداً أمام لابالونا، وأخيراً يواجه ماربيلا يوم الأحد المقبل، قبل العودة إلى دبي منتصف الشهر.