الوصل يختبر جاهزية 21 لاعباً في «ودية غرناطة»

وليد فاروق (دبي)
أبدى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني للوصل، رضاه عن مستوى «الفهود» في أولى مبارياته التجريبية أمام غرناطة، خلال معسكره الحالي بإسبانيا، مشيداً بالمردود الفني والبدني الذي قدمه اللاعبون على مدار شوطي اللقاء، في مواجهة فريق كبير له باع طويل بالدوري الإسباني، وقال: هذا يمنح إشارات إيجابية بالتطور الذي يسير عليه «الأصفر» في هذه المرحلة من برنامج الإعداد للموسم الجديد.
وقدم «الإمبراطور» مستوى طيباً أمام الفريق الأندلسي، رغم خسارته 1-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول، حيث بادر الوصل بالتسجيل عن طريق البرازيلي كايو من ركلة جزاء، قبل أن يدرك غرناطة هدف التعادل من ركلة جزاء أيضاً.
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وحرص رودولفو على تجربة أكثر من لاعب خلال التجربة، حيث أشرك 21 لاعباً على مدار الشوطين، وأبرز المشاركين الرباعي المنضم حديثاً، وعلى رأسهم الأسترالي أنتوني كاسيريس وعبد الله النقبي ومحمد سرور وسالم العزيزي، ودفع المدرب في بداية اللقاء بتشكيل غلب عليه الطابع الرسمي، حيث ضم كلاً من يوسف الزعابي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سالم العزيزي وعبدالرحمن علي وعبدالله صالح وهزاع سالم، وفي الوسط حمد البلوشي وعبد الله النقبي وكاسيرس وليما، وفي الهجوم رونالدو وكايو.
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ومن المقرر أن يخوض الوصل ثاني مبارياته التجريبية في معسكره الخارجي غداً أمام لابالونا، وأخيراً يواجه ماربيلا يوم الأحد المقبل، قبل العودة إلى دبي منتصف الشهر.