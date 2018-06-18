مخطوطة موسيقية «استثنائية» لموزارت في مزاد

باريس (أ ف ب)

تُطرح للبيع في مزاد، النسخة الأولى لنغم معروف في أوبرا «زواج فيجارو» لموزارت، يقدر سعره بنصف مليون يورو، فضلاً عن مقطوعة ألفها في شبابه، يوم 20 يونيو الجاري في باريس.

هاتان المخطوطتان الموسيقيتان هما من بين آلاف القطع التي ضبطت لدى شركة «اريستوفيل» الفرنسية الضالعة في عملية احتيال واسعة، ضحيتها مودعون صغار. وتتضمن المخطوطة «الاستثنائية» المقدر سعرها بين 400 و500 ألف يورو النسخة الأولى من مشهد في الفصل الأول لأوبرا «زواج فيجارو» عام (1786). وتطرحها للبيع في مزاد دار «ادير نوردمان» غداً الأربعاء.

وأوضح الخبير تييري بودان لوكالة فرانس برس، أن هذه الصفحات الأربع المعنونة «سينا كون روندو»، مهمة جداً لأنها تظهر موزارت خلال عمله وهو يفكر ويدرس مسار مشهد في الفصل الأخير من الأوبرا.

أما المخطوطة الثانية، فهي جزء من مقطوعة ألفها موزارت في شبابه في فيينا في يوليو وأغسطس عام 1773 «على الأرجح بطلب من مستشار منطقة سالزبورج، وهو صديق لعائلة موزارت احتفالاً بتخرج نجله». ويقدر سعرها بين 120 و150 ألف يورو، وقد ألفها موزارت عندما كان في سن الـ17.