مطر: «العنابي» يبحث عن حصد كل البطولات

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد النجم إسماعيل مطر قائد الوحدة، أن طموح «العنابي» دائماً، هو المنافسة على البطولات، لأن هذا عادة الأندية الكبيرة، لذلك فإن الفريق يدخل الموسم، وعينه على كل البطولات، مشيراً إلى أن جميع الأندية تستعد جيداً للموسم، والكل يسعى لتحقيق أهدافه فيها، خصوصاً الأندية الكبيرة التي تضع عيونها على الألقاب، وتحديداً دوري الخليج العربي.

وقال: لا أحد يدري كيف ينتهي الموسم، ومن يحصد الألقاب، لكن علينا أن نجتهد، ونعمل بقوة من أجل الوصول إلى أهدافنا، وصحيح أن الوحدة فاز في آخر موسمين على التوالي ببطولتي كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة الغالية علينا، والطموح هو المنافسة القوية على دوري الخليج العربي، لأنه بطولة مختلفة عن مباريات الكؤوس، وتحتاج إلى مثابرة أكبر، وحصد أكثر عدد من النقاط، بجانب القليل من الحظ، ونعمل من أجلها، لأن الوحدة دائماً يبحث عن الألقاب، وكرة القدم عبارة عن محطات وتحديات، وعلينا الاجتهاد، والوجود في قلب المنافسة على الدرع.

واعتبر إسماعيل مطر، أن تقليص عدد أندية الدوري إلى 12 نادياً، بدلاً من 14 نادياً هذا الموسم، يقلل من إثارة البطولة، إلا أن أهمية المسابقة تظل باقية، لأنها في كل الأحوال تذهب لمن يحصد أكبر عدد من النقاط، مشيراً إلى أن الإعداد القوي، ودخول الموسم في أفضل جاهزية المفتاح لبلوغ هذا الهدف.

وحول المتوقع منه في الموسم الجديد، قال: التوقعات صعبة، وأتمنى أن أن تبتعد الإصابات عن الفريق، وبالنسبة لي حضرت نفسي على المستوى الشخصي جيداً، قبل انطلاقة الموسم الماضي، وأشكر الكابتن بشير سعيد على النصيحة التي وجهها لي، في كيفية تفادي أو تقليل الإصابات، والتي أفادتني كثيراً، وحالياً أنفذ البرنامج ذاته الذي طبقته في الموسم الماضي، مع بعض الإضافات الجديدة، وسنرى كيف يكون الحال خلال الموسم، وأحرص على تجويد التجربة، وبلوغ أقصى فائدة منها، وفي الوقت نفسه نقل خبرتي إلى الأجيال الجديدة.