88 حكماً في معسكر ألمانيا وصربيا

دبي (الاتحاد)

يبدأ اليوم بألمانيا المعسكر الخارجي السنوي للحكام، ويستمر إلى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة 52 حكماً، وذلك في إطار تجهيز «قضاة الملاعب» بصورة مبكرة للمشاركات المقبلة، سواء على صعيد إدارة مباريات المسابقات المحلية، خصوصاً دوري الخليج العربي، أو المشاركات الخارجية،

وتغادر بعثة حكام الفريق الأول صباح اليوم، عبر مطار دبي الدولي، فيما تغادر بعثة حكام المراحل السنية إلى صربيا لإقامة معسكرهم الخارجي من 12 إلى 24 أغسطس، بمشاركة 36 حكماً.

وقال أحمد يعقوب، مدير إدارة الحكام باتحاد الكرة، إن لجنة وإدارة الحكام، أنهت جميع الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالمعسكرين الخارجيين للحكام في ألمانيا وصربيا، بعدما استقرت اللجنة على إقامتهما هناك، للتحضير المثالي لـ «قضاة الملاعب»، استعداداً للموسم المقبل، وللمحافظة على المستوى المتميز للصافرة الإماراتية، خاصة على صعيد وجود الحكام الإماراتيين في البطولات والمسابقات الآسيوية المختلفة.

وأوضح يعقوب، أن فترة المعسكر الخارجي بألمانيا لحكام الفريق الأول، تشهد محاضرات نظرية في التحكيم، إلى جانب التدريبات العملية اليومية، بمشاركة نخبة من المختصين في هذا المجال، حيث تتم دعوة العديد من خبراء التحكيم في العالم، في مقدمتهم الإسباني فرناندو جارسيا مدير التطوير في «الفيفا» سابقاً، والمستشار الفني للاتحاد الآسيوي حالياً، وعلي الطرفي المحاضر الدولي السعودي، وماجيك ويرزبوسكي محاضر الاتحاد الأوروبي، متخصص الحكام المساعدين، وأليخو بيريز مدرب اللياقة البدنية الدولي، بالإضافة إلى وجود اثنين من محاضري المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم «البورد الدولي» متخصصي تقنية الفيديو الجديدة.