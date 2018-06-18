المونديال في مثل هذا اليوم 19 يونيو.. «الثاني» على التوالي



تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018 في مثل هذا اليوم من عام 1938، حقق المنتخب الإيطالي لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على المنتخب المجري بنتيجة 4-2 في البطولة التي أقيمت في فرنسا، في ثالث نسخ المونديال، كان المنتخب الإيطالي يمر بضغوطات شديدة قبل خوض مباراة النهائي، بعد أن يهدد لاعبيه بالقتل في حال لم يتمكنوا من إحراز اللقب من قبل الديكتاتور الإيطالي بينتو موسوليني رئيس الوزراء حينها، غير أن «الآزوري» نجح في حسم اللقاء لمصلحته ليصبح أول منتخب في تاريخ كأس العالم يحرز اللقب مرتين متتاليتين وكرر المنتخب البرازيلي نفس الأمر في بطولتي 58 و 62.