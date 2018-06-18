كريسبو: ميسي ليس مارادونا !

أنور إبراهيم (القاهرة)

في مواجهة الانتقادات الشديدة والمتواصلة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أدائه المخيب للآمال خلال مباراة منتخب «التانجو» ضد منتخب آيسلندا، خرج المهاجم الأرجنتيني المخضرم هيرنان كريسبو مدافعاً عن مواطنه قائلاً: لقد دفع ميسي ثمن أخطاء وقصور منتخب ليس على المستوى.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: ميسي يستحق 5 من 10 لأنه أضاع ركلة جزاء، وحتى لو كان سجلها لمنحته 6 من عشرة فقط، لأن الجماهير الأرجنتينية تنتظر منه أكثر من ذلك. واعترف كريسبو لاعب إنتر ميلان وتشيلسي وبارما الأسبق بأن ميسي ليس هو مارادونا، وعلق قائلاً: إنه لا يستطيع أن يفوز بكأس عالم بمفرده، مشيراً إلى أنه يتعرض لضغوط كبيرة من جانب الجماهير الأرجنتينية التي يتهمه قطاع كبير منها بأنه لا يقدم لمنتخب بلاده ما يقدمه لناديه برشلونة.

وتابع كريسبو، الحائز مع منتخب بلاده على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية عام 1996، قائلاً: ميسي «ظاهرة غير عادية»، عندما يتم وضعه في الأجواء الصحيحة مثلما هو حاله في برشلونة، وإذا لم تتوافر له الظروف الجيدة فإن الأمور تصبح أكثر تعقيداً بالنسبة له. وهاجم كريسبو زملاء ميسي في منتخب التانجو متسائلاً: فليقل لي أحدكم من ساعده في مباراة آيسلندا؟ وماذا فعل دي ماريا في مركزه كجناح أيسر، وهل شكل أدنى خطورة على المنافس ؟ وأين كان لاعبو خط الوسط وهل قدموا لميسي الدعم والمساندة المرجوة ؟

واختتم كريسبو تصريحاته بقوله: علينا أن ننتظر لنعرف ما إذا كان لاعبو خورخي سامباولي قد وعوا الدرس قبل مواجهة منتخب كرواتيا بعد غدٍ.