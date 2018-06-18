مورينيو يتوقع عودة الكبار

موسكو (رويترز)

وصف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أمس الأول بأنه يوم رائع لكرة القدم، عقب فشل منتخبين من العيار الثقيل وهما ألمانيا والبرازيل في الفوز في أولى مبارياتهما في نهائيات كأس العالم أمس الأول، لكنه توقع أن يستعيد الفريقان توازنهما عقب تلك البداية السيئة. وعانت ألمانيا حاملة اللقب من هزيمة مفاجئة صفر - 1 أمام المكسيك، التي بدت متألقة في موسكو، بينما تعادلت البرازيل 1-1 مع سويسرا في روستوف أون-دون.

وأعرب مورينيو، الذي يعمل محللاً تلفزيونياً في محطة روسيا اليوم، عن سعادته بالنتائج، لكنه قلل من احتمال الخروج المبكر لكلا الفريقين.

وقال البرتغالي مورينيو: «سيتأهلون جميعاً، والأفضل ضمن هذه الفرق الكبيرة سيمضي قدماً في مراحل خروج المغلوب».

وأضاف: «أعتقد أن كل هذه الفرق تدرك نقاط تميزها، وأعتقد أنهم يدركون أن مستواهم سيتحسن، ومن الجيد بالنسبة لهم بالطبع أن يثبتوا أقدامهم على الأرض، ومن الجيد بالنسبة لمشجعيهم أن يظلوا على هدوئهم».

وستلعب ألمانيا أمام السويد ضمن المجموعة السادسة يوم السبت المقبل، بينما سيكون منتخب البرازيل بحاجة لتحسين المستوى الذي قدمته في المباراة الافتتاحية عندما يلاقي كوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة يوم الجمعة المقبل.