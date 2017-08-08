إطلاق عام زايد على «الكأس الأغلى»

دبي (الاتحاد)

أطلقت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، شعار «عام زايد 2018» على البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، موسم 2017 - 2018، تزامناً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يحمل عام 2018 في الإمارات شعار «عام زايد»، وتوجيهات سموه الكريمة، لجميع المؤسسات والأفراد في الدولة، إلى تبني المبادرات التي ترسخ للقيم والأسس الأصيلة التي غرسها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في نفوس أبناء الدولة، وعلى مختلف الصعد والمجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المسابقات، والذي عقد باتحاد الكرة في دبي، برئاسة سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء اللجنة، وقال رئيس اللجنة، إن هذه المبادرة، والتي تأتي تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، من ضمن مجموعة مبادرات يعكف اتحاد الكرة على إطلاقها خلال الموسم المقبل، فما قدمه باني الدار، رحمه الله، للرياضة والرياضيين، لا يمكن حصره وعده، فهو أسس لمنظومة رياضية متكاملة، من خلال توجيهاته رحمه الله الخالدة، والتي وصلت بالرياضة الإماراتية إلى المصاف العالمية، ومن خلال حبه للرياضة، وممارسته لعدد من الرياضات التي خلدت في نفوس أبناء الإمارات حب الرياضة، بوصفها رسالة إنسانية سامية لكل شعوب العالم.

وأضاف الطنيجي أن اللجنة، اعتمدت إقامة حفل قرعة الموسم 2017 - 2018 لمسابقات الاتحاد «كأس رئيس الدولة، والتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الأولى» في الفجيرة يوم 26 أغسطس الجاري، كما اعتمدت الجزء النظري في التعميم السنوي للفريق الأول لموسم 2017 – 2018، بالإضافة إلى أجندة مسابقات الفريق الأول، بداية من انطلاق التصفيات التمهيدية لأندية الأولى 22 سبتمبر المقبل، على أن يبدأ دوري الدرجة الأولى 3 نوفمبر المقبل.

وأشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أن اللجنة اطلعت على الرسائل الواردة من الأندية، منها رسالتا الوصل بشأن الاستفسار عن زيادة عدد لاعبي المراحل السنية، والمشاركة بفئتين في مرحلتي الأشبال تحت 13 و15 سنة، ودبا الحصن بالموافقة على إقامة ودية، والرمس بشأن تسجيل اللاعبين مواليد 2002، في مرحلة الشباب تحت 18 سنة، ورسالة من لجنة دوري المحترفين بخصوص أجندة موسم 2017 – 2018، وأخرى من اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بشأن فحص المنشطات للموسم المقبل.