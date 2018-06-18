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ديوكوفيتش يفضل ويمبلدون على تأهل صربيا للنهائي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018

لندن (أ ف ب)

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش تجاهل حضور المباراة النهائية لكأس العالم، في حال كانت بلاده طرفاً فيها، مفضلاً وبفرح خوض المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس.

ويعتبر ديوكوفيتش من كبار المشجعين للمنتخب الصربي، الذي استهل مشواره في نهائيات كأس العالم بالفوز على كوستاريكا 1-صفر أمس الأول.

واحتفل ديوكوفيتش بشكل هستيري بتسجيل صديقه الكسندر كولاروف هدف الفوز لصربيا من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، أثناء متابعته المباراة من الصالة المخصصة للاعبين في نادي كوينز كلوب غرب لندن، حيث يستعد لانطلاق بطولة ويمبلدون المفتوحة، ثالث البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» الأسبوع المقبل.

إلا أن ابن الـ 31 عاماً أبدى دهشته حين سُأل عن إمكان تفويته مشاهدة المباراة النهائية للمونديال في حال كانت صربيا أحد طرفيها، ذلك أن توقيت المباراة النهائية لكأس العالم في 15 يوليو المقبل، يأتي بعد ساعات من انطلاق المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون.

وفي الواقع، فإن صربيا غير المرشحة - والتي تخوض استحقاقها الكروي الكبير الأول منذ نهائيات كأس العالم 2010 (في جنوب أفريقيا) - هي أقل احتمالا للتأهل للمباراة النهائية للمونديال، في مقابل ترجيح كفة ديوكوفيتش للتأهل لنهائي ويمبلدون التي أحرز لقبها ثلاث مرات. ... المزيد
     
 

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