«أسطورة البارسا» يحاكم منتخب «الديوك» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف تشابي هيرنانديز «أسطورة» برشلونة ومنتخب «الروخا» الإسباني، بأنه ليس مقتنعاً تماماً باللاعبين الشابين كيليان مبابيه وعثماني ديمبلي نجمي منتخب «الديوك» الفرنسية، في الوقت الذي أبدى فيه إعجابه الشديد بزميليهما أنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي، كما دافع عن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا.

ونظراً لمتابعته مباريات مونديال روسيا باهتمام، فقد أجرت صحيفة «جورنال دي ديمانش» حواراً معه للتعرف إلى رأيه في منتخب فرنسا ونجومه وأسلوب لعبه، قال: «لا أنكر أن اللاعب الشاب كيليان مبابيه يقدم أشياء جيدة في كرة القدم، ويمكنه أن يتحسن أكثر، ولكنني أجده أفضل بدنياً عنه كموهبة، فهو ليس بول بوجبا، على سبيل المثال».

وأضاف تشابي: «أما عثماني ديمبلي الذي انتقل إلى صفوف برشلونة، وسط ضغوط عنيفة لا تتناسب مع صغر سنه، فيحتاج لبعض الوقت لكي ينضج، وإن كان زملائي القدامى في البارسا يقولون لي إنه لاعب موهوب ومجتهد، وهذا يصب في مصلحته».

وأشاد تشابي بأنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي قائلاً: «جريزمان أحبه لأنه لاعب من طراز عالمي، وهو من أفضل مهاجمي العالم وقوي جداً بدنياً، أما أومتيتي فأراه من أفضل اللاعبين في مركزه كقلب دفاع، ويجمع بين الموهبة والعقل واللياقة البدنية العالية».

ودافع تشابي في ختام حواره عن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك» قائلاً: «ديدييه صاحب أسلوب متميز في التدريب، ولكنه من مدرسة أخرى غير مدرسة جوارديولا ولوف، وهو لم يغير فكره الدفاعي بعد أن أصبح مدرباً، ويعطي الأولوية دائماً لتنظيمه الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات السريعة».