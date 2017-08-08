قصة نجاح «خط دبي» على متن «طيران الإمارات»

دبي (وام)

تبدأ طيران الإمارات - ومن خلال الشراكة الإستراتيجية مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي - بعرض قصة نجاح «خط دبي» على متن رحلاتها في خطوة تجسّد توجيهات القيادة الرشيدة بوضع بصمة عالمية للإمارة، وتكرس مكانتها عالمياً في مجال المعرفة الرقمية، كما يعزز من سمعتها الرائدة في مختلف المجالات، حيث تبرز دبي من خلال هذه المبادرة الحيوية كمدينة سبّاقة في تبني الأفكار الابتكارية والخلاقة ومواكبة المستجدات التقنية والرقمية.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة طيران الإمارات وفلاي دبي، حرص طيران الإمارات على دعم المبادرات العالمية المبتكرة التي تطلقها إمارة دبي قائلاً: «ترتكز فلسفة طيران الإمارات على دعم الابتكار والريادة اللذين يمثلان رأس المال الحقيقي لبناء المستقبل، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في أهمية دور الابتكار في ترسيخ تنافسية الإمارة في مختلف القطاعات، والمساهمة في ريادتها على مختلف المستويات».

وأشاد سموه بأهمية مبادرة «خط دبي» كواجهة تعكس روح الإمارة باعتبارها رمزاً فريداً، يمزج بين عراقة تراث وتاريخ دبي، وهويتها المعاصرة والمميزة، وبين تطلعاتها المستقبلية المشرقة.

وأضاف سموه: «تشكل مبادرة «خط دبي» إضافة نوعية لسمعة دبي وهويتها في عالم المعرفة التكنولوجية، وانعكاساً جلياً لرسالتها الحضارية في الانفتاح والتواصل مع مختلف دول العالم، ولذلك ارتأينا أهمية تسويق هذه المبادرة على متن رحلات طيران الإمارات ضمن جهودنا المتواصلة في تبني المبادرات الإبداعية والمبتكرة، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الهوية الوطنية لدبي، وذلك لكون مبادرة «خط دبي» خطوة فعّالة في اتجاه تعزيز سمعة إمارة دبي على المستويين الإقليمي والعالمي، ولن تألو طيران الإمارات جهداً في دعم كافة الجهود التي من شأنها أن ترسخ القيم الإيجابية التي ترتكز عليها إمارة دبي».