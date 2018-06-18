«مهمة رسمية» تبعد بوتين عن لقاء روسيا ومصر

موسكو (د ب أ)

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتمكن من حضور مباراة المنتخبين الروسي والمصري المقرر اليوم، نظراً لأنه سيكون موجوداً في العاصمة البيلاروسية مينسك في مهمة رسمية.

ويلتقي المنتخب الروسي نظيره المصري على ملعب استاد «كريستوفسكي» بمدينة سان بطرسبرج، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أمس: «إن بوتين يعتزم مشاهدة أبرز اللقطات في المباراة، وقتما تتاح لديه الفرصة لذلك».

وكان بوتين حاضراً في المباراة الافتتاحية للمونديال، والتي انتهت بفوز المنتخب الروسي على نظيره السعودي 5 /‏ صفر في العاصمة موسكو. ويتطلع المنتخب الروسي إلى الفوز بمباراة غدٍ لشق طريقه إلى دور الستة عشر، بينما يتطلع المنتخب المصري إلى أول انتصار له في المونديال، بعد أن خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام أوروجواي صفر /‏ 1.