أبوظبي (الاتحاد)
تعاقدت «إشراق العقارية» مع شركة السويدي وشمس للمقاولات لإنشاء مشروع «مارينا رايز» في جزيرة الريم في أبوظبي، بموجب اتفاق بقيمة 144 مليون درهم إماراتي.
وقال خليفة المهيري، عضو مجلس إدارة شركة إشراق العقارية «يسرنا التعاقد مع شركة السويدي وشمس للمقاولات التي أثبتت على مر السنوات حسن سمعتها بفضل جودة أعمالها، وقدرتها على تنفيذ المشاريع وتسليمها ضمن الوقت المحدد. ونحن واثقون أن مباني ومنشآت (مارينا رايز)، ستشكل علامة فارقة على مستوى جزيرة الريم».
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وسيؤمن هذا المشروع ما مجموعه 233 وحدة سكنية موزعة من فئات مختلفة، ستوديو وشقق تتراوح مساحتها بين غرفة واحدة و3 غرف.