أبوظبي (الاتحاد)

تعاقدت «إشراق العقارية» مع شركة السويدي وشمس للمقاولات لإنشاء مشروع «مارينا رايز» في جزيرة الريم في أبوظبي، بموجب اتفاق بقيمة 144 مليون درهم إماراتي.

وقال خليفة المهيري، عضو مجلس إدارة شركة إشراق العقارية «يسرنا التعاقد مع شركة السويدي وشمس للمقاولات التي أثبتت على مر السنوات حسن سمعتها بفضل جودة أعمالها، وقدرتها على تنفيذ المشاريع وتسليمها ضمن الوقت المحدد. ونحن واثقون أن مباني ومنشآت (مارينا رايز)، ستشكل علامة فارقة على مستوى جزيرة الريم».

يحتل مشروع «مارينا رايز» موقعاً استراتيجياً في منطقة الكوف على جزيرة الريم في أبوظبي، على بعد مسافة قصيرة من المجمع التجاري «جاليريا مول» و«كليفلاند كلينيك أبوظبي». ويتألف المشروع من برج سكني بارتفاع 24 طابقاً، ويتضمن طابقين علويين، وطابقاً أرضياً، ومستودعين اثنين.

وسيؤمن هذا المشروع ما مجموعه 233 وحدة سكنية موزعة من فئات مختلفة، ستوديو وشقق تتراوح مساحتها بين غرفة واحدة و3 غرف.