زلاتكو يطرد كالينيتش من معسكر كرواتيا

سان بطرسبورج (د ب أ)

أفادت الصحف الكرواتية الصادرة أمس أن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، قام بطرد مهاجم فريقه نيكولا كالينيتش، وذلك بعد أن رفض لاعب إنتر ميلان الإيطالي النزول إلى أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز بها الفريق على نيجيريا السبت الماضي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم.

وبرغم أنه لا يوجد تأكيدات رسمية حتى الآن، توافقت الصحف الكرواتية على أن كالينيتش غادر معسكر المنتخب الكرواتي.

ولن تستطيع كرواتيا استبدال اللاعب المطرود بلاعب آخر، لأن شروط الاستبدال لا تنطبق على هذه الحالة، حيث إنه لا يسمح باستبدال لاعب مكان آخر، إلا إذا تعرض أحد اللاعبين لإصابة خطيرة، ولذلك ستكمل كرواتيا مشوارها في المونديال بقائمة تضم 22 لاعباً فقط.

ورفض كالينيتش الدخول إلى أرض الملعب خلال الأمتار الأخيرة من مباراة السبت الماضي التي جمعت بين نيجيريا وكرواتيا، والتي انتهت بفوز الأخيرة بهدفين نظيفين، حيث ادعى معاناته من آلام في الظهر.

وكشفت صحيفة «جوتارنجي ليست» الكرواتية أن كالينيتش رفض اللعب كبديل في المباراة الودية التي خسرتها كرواتيا مؤخراً صفر/‏ 2 أمام البرازيل في مدينة ليفربول الإنجليزية.

ويتربع منتخب كرواتيا على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، يليه الأرجنتين وآيسلندا برصيد نقطة واحدة.

ويلتقي المنتخب الكرواتي في مباراته الثانية بالمونديال مع المنتخب الأرجنتيني يوم الخميس المقبل.