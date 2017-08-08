أبوظبي (الاتحاد)

أطلق سوق أبوظبي العالمي، شراكة استراتيجية جديدة مع مؤسسة «آر إف آي»، المنظمة العالمية المتخصصة في تشجيع قطاعات التمويل الإسلامي والحوكمة والممارسات المالية المسؤولة، لتعزيز نمو واستدامة مجتمع التكنولوجيا المالية عبر تفعيل مجالات الشمولية المالية، والأخلاقيات والممارسات المالية المسؤولة في القطاع المالي.

وقال بلايك جاود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «آر إف آي»: «تتمتع تطبيقات التكنولوجيا المالية بفرص كبيرة لتغيير كيفية تواصل المؤسسات المالية الإسلامية مع المتعاملين معها، وتعزيز نهج مميز للخدمات المالية. ونحن نتطلع لمساهمة هذه الشراكة الاستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي الذي يتمتع ببيئة تنظيمية متكاملة، في تشجيع ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة».

من جانبه، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «تساهم التكنولوجيا المالية بشكل متزايد في تشكيل وتعزيز المجتمع المالي في أبوظبي والمنطقة، إذ تحفّز الثقة والشفافية في الأسواق المالية، وتشجع الاستقرار والنمو المستدام للقطاع المالي».