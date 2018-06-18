«الفيفا» يفتح تحقيقاً حول التعدي بالسب على نوير

موسكو (د ب أ)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» فتح تحقيقات حول هتافات الجماهير المكسيكية المعادية للحارس الألماني مانويل نوير، خلال المباراة التي فازت فيها المكسيك أمس الأول على ألمانيا بهدف نظيف، في أولى مباريات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت الجماهير المكسيكية قد شنت هجوماً كبيراً على الحارس الألماني، ووجهت له الشتائم، ووصفته بـ «العاهر».

وقال أحد المسؤولين بالاتحاد الدولي: «الفيفا يقوم بتجميع التقارير المختلفة عن المباراة، هذا بجانب حصر الدلائل القوية المتعلقة بالموضوع، بما فيها ما سيقوله مراقب الفيفا للسلوكيات العنصرية».

ولن يقوم الفيفا بالإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات حول هذا الموضوع حتى يتم تقييم جميع المعلومات الخاصة به.

وخلال المباراة، قامت الجماهير الجالسة في المدرجات المكسيكية بالصياح ضد نوير ووصفته بـ «العاهر» خلال قيامه بتنفيذ ضربة مرمى.

وعاقب الفيفا الاتحاد المكسيكي للكرة قبل عام بسبب الأهازيج المناهضة من جماهيره خلال مباراتين في التصفيات المؤهلة للمونديال، وحذره من تكرار هذا الفعل مرة أخرى.

واعتادت الجماهير المكسيكية منذ سنوات عدة النداء على حارس مرمى الفريق المنافس بلفظ «العاهر»، في كل مرة يقوم فيها بتنفيذ ضربة المرمى.

وطالب الاتحاد المكسيكي لكرة القدم جماهيره في العام الماضي، خلال بطولة كأس القارات، بالتوقف والإقلاع عن هذه العادة.