أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مؤخراً، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الأولى بتزويد الثانية بكافة المعلومات المتعلقة بسداد متعامليها لفواتير المياه والكهرباء بغرض استخدامها من قبل الشركة لتقدير موقفهم الائتماني.

وقع المذكرة سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع ومروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين. وبموجب هذه المذكرة سيتم وبصورة تلقائية تحويل البيانات والمعلومات المتعلقة بسداد المتعاملين لفواتير المياه والكهرباء الشهرية من حيث النسبة التي تم سدادها من قيمة الفواتير والوقت الذي تمت فيه عملية السداد إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وقال السويدي: «يؤدي الالتزام بسداد فواتير المياه والكهرباء بصورة منتظمة من قبل المتعاملين لانتظام وثبات التدفقات المالية الواردة للشركة مما ينعكس بصورة إيجابية على تحسين الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لدينا وبالتالي تطوير الخدمات التي نقدمها». وقال مروان أحمد لطفي: «تسهم هذه المذكرة في دعم قدرة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لزيادة دقة كل من التقرير والتقييم الائتماني للأفراد والشركات، وذلك عبر إضافة بيانات دورية عن سداد العملاء للمستحقات المالية المترتبة عليها في المواعيد المحددة».