أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مؤخراً، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الأولى بتزويد الثانية بكافة المعلومات المتعلقة بسداد متعامليها لفواتير المياه والكهرباء بغرض استخدامها من قبل الشركة لتقدير موقفهم الائتماني.
وقع المذكرة سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع ومروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين. وبموجب هذه المذكرة سيتم وبصورة تلقائية تحويل البيانات والمعلومات المتعلقة بسداد المتعاملين لفواتير المياه والكهرباء الشهرية من حيث النسبة التي تم سدادها من قيمة الفواتير والوقت الذي تمت فيه عملية السداد إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
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