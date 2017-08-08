القيمة السوقية لأسهم «سوق أبوظبي» تسجل 4.15 مليار درهم في يوليو

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية يوليو بنسبة 3.61%، وبمقدار 15.4 مليار درهم تقريباً مرتفعة إلى 441.245 مليار درهم، مقارنة مع 425.862 مليار درهم في نهاية يونيو الذي سبق. وبالنسبة للتداولات فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 3.275 مليار درهم، ووصل عدد الأسهم المتداولة نحو 1.795 مليار سهم وبلغ عدد الصفقات المنفذة 23628 صفقة.

وبلغ معدل التداول اليومي خلال يوليو 148 مليون درهم، ووصل عدد أيام التداول 22 يوماً مقابل 18 يوماً في الشهر الذي سبق وبلغ عدد الشركات المتداولة 54 شركة.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال يوليو 2017 نحو 1.391 مليار درهم تشكل ما نسبته 42.5% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها 1.365 مليار درهم، تشكل ما نسبته 41.7 % من إجمالي قيمة التداول، حسب بيان أمس.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال الشهر نحو 26 مليون درهم تقريباً، كمحصلة شراء. أما على صعيد الاستثمار المؤسسي في يوليو فقد بلغ صافي الاستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 254.5 مليون درهم تقريباً كمحصلة شراء.

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية يوليو من العام 2017 ارتفاعاً بنسبة 3.18 % إلى 4566 نقطة. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، وحقق مؤشر قطاع الاتصالات أعلى نسبة نمو، والتي بلغت 8.38 %، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 6.29 %، وقطاع العقار بنسبة 2.95 %، وقطاع الخدمات بنسبة 1.5%، وقطاع البنوك بنسبة 1.26 %، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69 % في حين انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.63%، وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1 %، وأخيراً» قطاع التأمين بنسبة 0.48%.

وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة أكثر الأسهم نشاطاً في يوليو بتداولات بلغت قيمتها 917 مليون درهم، وبنسبة 28.3 % من إجمالي تداولات الشهر، تلاه سهم دانة غاز بقيمة 460 مليون درهم وبنسبة 14.2 %، ثم سهم الدار العقارية بصفقات قيمتها 339 مليون درهم وبنسبة 10.5%، وسهم اتصالات 337 مليون درهم وبنسبة 10.4%، وسهم شركة إشراق 278 مليون درهم وبنسبة 8.6 %، في حين توزعت 911 مليون درهم على بقية الأسهم وبنسبة 28.1%.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في التداولات، فقد استحوذ قطاع البنوك على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 1.404 مليار درهم وبنسبة 43.29 % من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع العقار بصفقات قيمتها 696 مليون درهم، وبنسبة 21.45 % ثم قطاع الطاقة بتداولات قيمتها 483 مليون درهم وبنسبة 14.89 %، وقطاع الاتصالات بتداولات قيمتها 350 مليون درهم وبنسبة 10.79 %، وقطاع الصناعة بنحو 137 مليون درهم وبنسبة 4.23% وقطاع السلع الاستهلاكية 71 مليون درهم وبنسبة 2.19% وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بقيمة 64.5 مليون درهم وبنسبة 1.99 %، وقطاع التأمين بقيمة 21 مليون درهم وبنسبة 0.65 % وقطاع الخدمات 16.5 مليون درهم وبنسبة 0.51%.