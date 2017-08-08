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باستثمارات 150 مليون درهم

بالفيديو.. منطقة الظفرة تشهد بدء الأعمال الإنشائية في «فندق دلما»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 08 أغسطس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بدء الأعمال الإنشائية في مشروع «فندق دلما» الواقع على مساحة 20 ألف متر مربع في الجانب الغربي من جزيرة دلما في منطقة الظفرة والذي يتم تطويره باستثمار من قبل القطاع الخاص وبتكلفة تقدر بـ 150 مليون درهم على ثلاث مراحل.

ويعتبر تصميم مشروع فندق دلما معلما مهما يعكس الطراز المعماري العربي في موقع متميز على ضفاف ساحل الجزيرة ويتكون من 86 غرفة و4 فلل خاصة بمداخلها وأحواض السباحة إضافة إلى وحدات سكنية للعاملين.

ويضم المشروع أيضاً مارينا لليخوت واستراحات خاصة ومرافق عامة وخدمات تجارية كمرحلة ثانية وثالثة للمشروع الذي يتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى في الربع الثالث من العام المقبل.

وقال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة في بيان ، إن المشروع يأتي في إطار جهود الدائرة في جذب استثمارات من القطاع الخاص وفي مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال شراكات فاعلة مع المطورين والمستثمرين ذوي الكفاءة العالية والقادرين على تنفيذ مشاريع تطوير ضمن المخططات العامة المعتمدة مثل «خطة الظفرة 2030» والمخطط العام لجزيرة دلما.

وأضاف أن الاستثمار في الفنادق وقطاع الضيافة في منطقة الظفرة ، يسهم في استغلال البنية التحتية المتوافرة في جزيرة دلما من مطارات وموانئ ومرافق خدمية أخرى ،إضافة إلى الترويج للموروث التراثي والثقافي التي تتمتع به الجزيرة مما يدعم الفعاليات المهمة التي يتم تنظيمها في المنطقة مثل سباق دلما للسفن الشراعية الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت برعاية من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. ... المزيد
     
 

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