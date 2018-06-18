العائدون من الإصابة بين النجاح والفشل

يكاتيرنبورج (أ ف ب)

يترقب منتخب مصر عودة نجمه محمد صلاح من الإصابة القوية في الكتف التي تعرض لها في أواخر مايو الماضي، ويأمل في أن يشارك أمام روسيا، وغاب صلاح عن المباراة الأولى ضد أوروجواي، ويؤكد مسؤولو الجهازين الفني والطبي للمنتخب أنه بات جاهزاً للعودة في مباراة اليوم.

فيما يأتي عرض لعودة نجوم بارزين إلى ميادين كأس العالم بعد تعرضهم لإصابات خطرة، والتي لم تكن ظروفها إيجابية دائماً.

رونالدو 2002

شارك البرازيلي رونالدو في مونديال كوريا الجنوبية واليابان، وهو يعاني من إصابة، وبعد خضوعه لعمليتين جراحتين في ركبته، معظم المتابعين انشغلوا بقصة شعره، إذ كان حليق الرأس تماماً باستثناء بعض الشعر في مقدمة رأسه، وكشف رونالدو «41 عاماً» حالياً حديثاً أن الهدف من قصة الشعر تلك كان تحويل الانتباه عن الإصابة، نجح «ال فينومينو» في تقديم أداء مبهر وتوج هدافاً برصيد 8 أهداف، منها هدفان في النهائي ضد ألمانيا «2- صفر» منح بهما «السيليساو» اللقب الخامس في تاريخه.