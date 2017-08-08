مصطفى عبد العظيم (دبي)

استحوذت الناقلات الوطنية الإماراتية على تسليمات شركة ايرباص من طائرة A380 العملاقة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، حسب بيانات الشركة الصادرة أمس.

وأشارت البيانات إلى قيام الشركة بتسليم 7 طائرات من الطراز العملاق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، كان نصيب الناقلات الإماراتية منها 6 طائرات بواقع 4 طائرات لطيران الإمارات وطائرتين للاتحاد للطيران.

ووفقاً للبيانات بلغ إجمالي الطائرات التي تسلمتها كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران من مختلف طرازات شركة ايرباص منذ بداية العام نحو 9 طائرات، شملت،إضافة إلى طائرة وطائرة A380 ، طائرة أخرى للاتحاد للطيران من طراز A330-200، وطائرتين للعربية للطيران من طراز A320-ceo، وذلك من إجمالي 353 طائرة سلمتها الشركة منذ بداية العام.

وحسب بيانات الشركة تضمنت الطائرات التي تم تسليمها في يوليو 36 طائرة من عائلة طائراتA320 (منهم 9 طائرات من طراز A320neo)، وأربع طائرات من طراز A330-300، وست طائرات من طراز A350-900، وطائرة A380.

واحتفلت الشركة بتسليم الطائرة رقم 100 من عائلة طائرات A350XWB من طراز A350-900 والتي كانت للخطوط الجوية الصينية، كما تم تسليم أول طائرة من هذا الطراز لخطوط دلتا الأميركية. كما شملت الطائرات التي تم تسليمها ، أول طائرة من طراز A320neo لخطوط S7 الروسية (إيجار من BOC للطيران) وأول طائرة من طراز A320 لخطوط كوت ديفوار.