مطارات الدولة تشهد في 7 أشهر 524 ألف حركة جوية



تاريخ النشر: الثلاثاء 08 أغسطس 2017 رشا طبيلة (أبوظبي) سجلت الحركة الجوية عبر مطارات الدولة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 523.9 ألف حركة، مقارنة مع 532 ألف حركة بتراجع 1.5%، حسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني. وأشارت البيانات إلى أن مطار دبي الدولي يستحوذ على الحصة الأكبر من الحركة الجوية خلال 7 أشهر بواقع 238809 حركات، يليه مطار أبوظبي الدولي بواقع 87548 حركة جوية ثم مطار الشارقة الدولي بواقع 44745 حركة ثم مطار آل مكتوم الدولي بواقع 15655 حركة. وخلال شهر يوليو، سجلت الحركة الجوية 70419 حركة، مقارنة مع 76630 حركة بتراجع 8%، وتفصيلا حول البيانات شهريا منذ بداية العام الجاري، سجل يناير 79640 حركة، وفبراير 71041 حركة، ومارس 80404 حركات، وأبريل 79036 حركة، ومايو 78116 حركة، ويونيو 65276 حركة، بحسب البيانات. وبلغ المعدل اليومي للحركة في يوليو 2272 حركة مقارنة مع 2472 بتراجع 8.1%. واستقبلت مطارات الدولة خلال النصف الأول من هذا العام 63.67 مليون مسافر، مقارنة مع 59.9 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 6.3%.